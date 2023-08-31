مواجهات نارية منتظرة.. مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدور الثالث من كأس الرابطة
الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:49
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة عن مواجهات نارية مرتقبة.
ويلعب فريق مانشستر سيتي أمام نيوكاسل ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
بينما يستضيف مانشستر يونايتد حامل اللقب فريق كريستال بالاس.
وتقام مباريات دور الـ32 من كأس الرابطة يوم 25 سبتمبر المقبل.
وجاءت مواجهات الدور الثالث كالآتي:
برينتفورد × أرسنال
تشيلسي × برايتون
سالفورد × بيرنلي
فولام × نورويتش
بلاكبرن × كارديف
ليفربول × ليستر
نيوكاسل × مانشستر سيتي
مانسفيلد × بيتيربوروه
إبسويتش × ولفرهامبتون
إكسيتير × لوتون
أستون فيلا × إيفرتون
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس
بورت فالي × سوتون
برادفورد × ميدلزبروه
بورنموث × ستوك
لينكولن × وست هام
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