اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

احتفال سام مرسي بصعود إبسويتش تاون للشتامبيونشيب

تواجد سام مرسي المحترف بنادي إبسويتش الإنجليزي في تشكيل الموسم الماضي لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

ويقود سام مرسي فريق إبسويتش في دوري "التشامبيونشيب" هذا الموسم بحثا عن بطاقة التأهل إلى البريمييرليج.

وتم استدعاء سام مرسي إلى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة منتخبي إثيوبيا في ختام تصفيات أمم إفريقيا، ومنتخب تونس في المباراة الودية.

أخبار متعلقة:
قائمة منتخب مصر – تواجد لاعبي الأهلي.. عودة سام مرسي وصلاح على رأس المستدعين لمواجهة إثيوبيا وتونس ليزامل سام مرسي.. مدافع يونايتد ينتقل إلى إبسويتش تاون قائمة منتخب مصر الأولية - ظهور شريف وطارق وعودة سام ضمن المحترفين لمعسكر سبتمبر بقيادة سام مرسي.. إبسويتش يواصل انتصاراته ويتصدر تشامبيونشيب

ويتواجد سام مرسي في القائمة النهائية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018.

اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض مع الفراعنة سبع مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وحقق إبسيوتش قبل أيام الفوز على كوينز بارك رينجرز بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي قائد إبسويتش ولاعب منتخب مصر في دقائقها بالكامل.

وسجل كونور تشابلين هدف إبسويتش الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 75.

الفوز كان هو الثالث على التوالي لإبسويتش في دوري الدرجة الثالثة منذ بداية الموسم ليتصدر جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة برفقة ليستر سيتي.

وخلال المباريات الثلاثة نجح سام في صناعة هدف.

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية سام مرسي منتخب مصر
نرشح لكم
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية أثليتك: المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم كوكوريا بدأت تقرير: فاران قد يغيب لشهر ونصف عن مانشستر يونايتد صدمة لـ مانشستر يونايتد.. الكاميرون تستدعي أونانا لقائمتها ليس صلاح فقط.. لاعب آخر من ليفربول مطلوب في اتحاد جدة الكشف عن هوية "المشجع" الذي قفز على هالاند ترينت: ما حدث في الشوط الثاني أمام نيوكاسل لم يكن صدفة مساعده: جوارديولا كان حاضرا بشكل كامل أمام شيفيلد
أخر الأخبار
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة 10 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية 12 دقيقة | الدوري المصري
وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية 35 دقيقة | الكرة المصرية
سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي 42 دقيقة | الكرة المصرية
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة ساعة | السعودية
بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول