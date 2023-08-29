اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين

تواجد سام مرسي المحترف بنادي إبسويتش الإنجليزي في تشكيل الموسم الماضي لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

ويقود سام مرسي فريق إبسويتش في دوري "التشامبيونشيب" هذا الموسم بحثا عن بطاقة التأهل إلى البريمييرليج.

وتم استدعاء سام مرسي إلى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة منتخبي إثيوبيا في ختام تصفيات أمم إفريقيا، ومنتخب تونس في المباراة الودية.

ويتواجد سام مرسي في القائمة النهائية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018.

اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض مع الفراعنة سبع مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وحقق إبسيوتش قبل أيام الفوز على كوينز بارك رينجرز بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي قائد إبسويتش ولاعب منتخب مصر في دقائقها بالكامل.

وسجل كونور تشابلين هدف إبسويتش الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 75.

الفوز كان هو الثالث على التوالي لإبسويتش في دوري الدرجة الثالثة منذ بداية الموسم ليتصدر جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة برفقة ليستر سيتي.

وخلال المباريات الثلاثة نجح سام في صناعة هدف.