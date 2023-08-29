صدمة لـ مانشستر يونايتد.. الكاميرون تستدعي أونانا لقائمتها

تلقى مانشستر يونايتد صدمة اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت الكاميرون استدعاء حارس الفريق أندري أونانا للتوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

ويواجه منتخب الكاميرون منافسه بوروندي في الـ12 من شهر سبتمبر المقبل في سادس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكان أونانا دخل في خلاف مع مدرب الكاميرون روجيبيرت سونج في كأس العالم 2022 وخرج من المعسكر في قطر آنذاك.

وبعد أيام أعلن أونانا اعتزاله الدولي رسميا.

ولم يعرف حتى الآن إن كان استدعاء أونانا بالاتفاق معه بالتراجع عن الاعتزال الدولي أم أنه سيرفضه.

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة الثالثة بأربع نقاط بالتساوي مع بوروندي ولكن المواجهات المباشرة في صالح الأسود، وبفارق نقطة عن ناميبيا المتصدر.

ويأتي منتخب كينيا رابعا بدون أي نقطة.

ويحتاج منتخب الكاميرون للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لأمم إفريقيا أما انتصر بوروندي فسيعني إقصاء الأسود من أعرق البطولات القارية.