صدمة لـ مانشستر يونايتد.. الكاميرون تستدعي أونانا لقائمتها

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 16:13

كتب : FilGoal

أونانا

تلقى مانشستر يونايتد صدمة اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت الكاميرون استدعاء حارس الفريق أندري أونانا للتوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

ويواجه منتخب الكاميرون منافسه بوروندي في الـ12 من شهر سبتمبر المقبل في سادس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكان أونانا دخل في خلاف مع مدرب الكاميرون روجيبيرت سونج في كأس العالم 2022 وخرج من المعسكر في قطر آنذاك.

أخبار متعلقة:
رئيس الاتحاد السعودي: مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا؟ مجرد تكهنات خبر في الجول - الداخلية يتعاقد يستعير حارس إنبي لمدة موسمين بيان من مصلحة الضرائب بشأن مديونية الزمالك

وبعد أيام أعلن أونانا اعتزاله الدولي رسميا.

ولم يعرف حتى الآن إن كان استدعاء أونانا بالاتفاق معه بالتراجع عن الاعتزال الدولي أم أنه سيرفضه.

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة الثالثة بأربع نقاط بالتساوي مع بوروندي ولكن المواجهات المباشرة في صالح الأسود، وبفارق نقطة عن ناميبيا المتصدر.

ويأتي منتخب كينيا رابعا بدون أي نقطة.

ويحتاج منتخب الكاميرون للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لأمم إفريقيا أما انتصر بوروندي فسيعني إقصاء الأسود من أعرق البطولات القارية.

أونانا الكاميرون مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصدومون من استدعاء الرباعي للمنتخب.. ولماذا لا نعامل مثل الزمالك الزمالك يحل أزمة مستحقات أوسوريو وينهي تحضيرات السفر.. ووعد بشأن رواتب اللاعبين تحديد موعد مواجهة أرتا سولار والزمالك في الكونفدرالية طريق فيوتشر - سينجيدا التنزاني يتأهل رغم الخسارة أمام بطل زنزبار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية منافس الأهلي - سان جورج يتأهل لمواجهة حامل اللقب لأجل السوبر الإفريقي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإعفاء الدوليين من ﻿معسكر منتخب مصر
أخر الأخبار
ريليفو: جواو فيليكس يضع برشلونة كخيار ثاني حال فشل انتقاله لـ برشلونة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: بافار يطير إلى إيطاليا للخضوع للكشف الطبي مع إنتر 11 دقيقة | ميركاتو
صدمة لـ مانشستر يونايتد.. الكاميرون تستدعي أونانا لقائمتها 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد السعودي: مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا؟ مجرد تكهنات 37 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - الداخلية يتعاقد يستعير حارس إنبي لمدة موسمين 37 دقيقة | الدوري المصري
بيان من مصلحة الضرائب بشأن مديونية الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
البيان الثالث – الأهلي: مستعدون للمشاركة في السوبر المصري مهما كان نظامه ونرفض خوض أي بطولة جديدة ساعة | الدوري المصري
هل اقترب من سيتي؟.. سكاي: ماتيوس نونيز لن يشارك أمام بلاكبول ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول