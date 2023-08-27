كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 21:14
كتب : FilGoal
تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن مستقبل محمد صلاح.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويرتبط اسم صلاح بالانتقال للدوري السعودي وبالتحديد صوب اتحاد جدة.
وقال يورجن كلوب عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في الفريق لا نتحدث عن الأمر".
وشدد "لم يأت أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".
وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني والذي قاد الريدز لقلب النتيجة 2-1 أمام نيوكاسل. (طالع التفاصيل)
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البديل نونيز يهدي الفوز لليفربول على نيوكاسل#الدوري_الاسباني #برشلونه_فياريال pic.twitter.com/BlVqpVkelr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023
ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.
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