كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن مستقبل محمد صلاح.

ويرتبط اسم صلاح بالانتقال للدوري السعودي وبالتحديد صوب اتحاد جدة.

وقال يورجن كلوب عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في الفريق لا نتحدث عن الأمر".

وشدد "لم يأت أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني والذي قاد الريدز لقلب النتيجة 2-1 أمام نيوكاسل. (طالع التفاصيل)

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ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.