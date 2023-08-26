تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي ضد فولام
السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:12
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة فولام في ملعب الإمارات اليوم السبت في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: جاكوب كيويور- ويليام ساليبا- توماس بارتي- بن وايت
في الوسط: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافيرتز
في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- لياندرو تروسارد- بوكايو ساكا
وحصد أرسنال ست نقاط من أول مباراتين، فيما جمع فولام ثلاث نقاط.
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