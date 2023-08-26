تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي ضد فولام

السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

تروسارد - أرسنال ضد إيفرتون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة فولام في ملعب الإمارات اليوم السبت في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

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في الدفاع: جاكوب كيويور- ويليام ساليبا- توماس بارتي- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافيرتز

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- لياندرو تروسارد- بوكايو ساكا

وحصد أرسنال ست نقاط من أول مباراتين، فيما جمع فولام ثلاث نقاط.

أرسنال فولام الدوري الإنجليزي
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