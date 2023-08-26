تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي ضد فولام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة فولام في ملعب الإمارات اليوم السبت في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: جاكوب كيويور- ويليام ساليبا- توماس بارتي- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافيرتز

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- لياندرو تروسارد- بوكايو ساكا

وحصد أرسنال ست نقاط من أول مباراتين، فيما جمع فولام ثلاث نقاط.