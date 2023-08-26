تشكيل مانشستر يونايتد – مارسيال أساسي.. وراشفورد يعود لمركزه المفضل ضد نوتنجهام
السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:05
كتب : FilGoal
يتواجد أنتوني مارسيال كأساسي لأول مرة خلال الموسم الجاري في مواجهة نوتنجهام فورست.
ويستضيف يونايتد منافسه نوتنجهام في ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا
في الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن
في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- أنتوني
يونايتد حصد ثلاث نقاط من أول مباراتين والأمر ذاته ينطبق على نوتنجهام.
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