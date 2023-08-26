رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة

السبت، 26 أغسطس 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في بورنموث

مازال محمد صلاح يتصدر العناوين والتقارير الصحفية في ظل رغبة اتحاد جدة في ضمه من صفوف ليفربول الصيف الجاري.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أعلن سابقا تمسك ناديه ببقاء صلاح ورفضه للتفاوض حول رحيله مهما حدث.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في حديث نقله موقع "ذا ديلي بريفنج" عن الطريقة الوحيدة أمام صلاح للانتقال إلى الاتحاد إن أراد.

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وقال رومانو:" ليفربول موقفه واضح تماما، النادي ليس لديه أي نية في التفاوض حول بيع صلاح".

وواصل "النادي صرح بذلك علنا وهذا ما يقوله المسؤولون بداخله".

وأتم "نعم الاتحاد حسن عرضه لضم صلاح هو طلب اللاعب من ليفربول الرحيل، وهذا لم يحدث حتى اللحظة الحالية".

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة: "من الصعب الحديث حول تقارير إعلامية لأنه لا يوجد شيء لدينا لنتحدث حوله، صلاح لاعب لليفربول ولا يوجد شيء آخر".

وأكمل "وإن كان هناك عرض فالرد سيكون بلا، صلاح ليس للبيع".

وتابع المدرب الألماني حديثه "فلسفتي في الحياة هي التحدث عن المشكلة حينما أواجهها، في اللحظة الحالية لا يوجد شيء ما".

وشدد مجددا "لقد قلتها بالفعل إن كان هناك شيء ما فالرد سيكون لا، صلاح مازال ملتزما تجاه ليفربول بنسبة 100%".

صلاح ليفربول اتحاد جدة
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