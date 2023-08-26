كما انفرد في الجول - النسر التاسع.. المصري يضم فخر الدين بن يوسف

أعلن نادي المصري ضم التونسي فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين.

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق بوصول التونسي إلى مصر بدعوة من مسؤولي المصري، وذلك لعقد جلسة تفاوضية مع النادي لاحتمالية ضمه.

وكان الدولي التونسي أنهى الموسم الماضي رفقة نادي بيراميدز، ثم سافر إلى تونس مع أنباء عن إمكانية انضمامه إلى نادي الرجاء البيضاوي بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.

جاء ذلك عقب انهيار المفاوضات بين بن يوسف ونادي الرجاء المغربي والتي كشف عنها FilGoal.com سابقا بسبب ضعف العرض المادي. (طالع التفاصيل)

وأصبح الدولي التونسي تاسع صفقات كتيبة علي ماهر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وستكون تلك تجربته الثالثة مع الأندية المصرية بعد الإسماعيلي وبيراميدز.

وسافر التونسي رفقة بعثة الفريق إلى المغرب لخوض المعسكر الإعدادي للموسم المقبل قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد. (طالع التفاصيل)

اللاعب صاحب الـ32 عاما سبق له اللعب في الدوري المصري رفقة الإسماعيلي وبيراميدز.

ومع الإسماعيلي سجل 13 هدفا وصنع إثنين في 36 مباراة.

ومع بيراميدز سجل 16 هدفا وصنع أربعة في 67 مباراة.

وسبق لفخر الدين بن يوسف ارتداء قمصان كل من الصفاقسي والترجي والاتفاق وميتز الفرنسي.

ويملك فخر الدين بن يوسف خبرة دولية كبيرة، إذ خاض 55 مباراة رفقة نسور قرطاج، سجل فيهم 5 أهداف دولية.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر.