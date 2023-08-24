خبر في الجول – بعد فشل الانتقال إلى الرجاء.. فخر الدين بوسف يتمم اتفاقه للانضمام إلى المصري

أصبح فخر الدين بن يوسف قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف المصري بعد تعثر انتقاله إلى الرجاء.

وحسبما علم FilGoal.com فقد أتم المصري مفاوضاته مع المهاجم التونسي بنجاح واتفقا على التوقيع لمدة عامين.

جاء ذلك عقب انهيار المفاوضات بين بن يوسف ونادي الرجاء المغربي والتي كشف عنها FilGoal.com سابقا بسبب ضعف العرض المادي.

وأنهى المصري الأمور الخاصة بالتعاقد تمهيدا لانضمام اللاعب لبعثة الفريق المسافرة إلى المغرب غدا الجمعة لبدء المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

اللاعب صاحب الـ32 عاما سبق له اللعب في الدوري المصري رفقة الإسماعيلي وبيراميدز.

ومع الإسماعيلي سجل 13 هدفا وصنع إثنين في 36 مباراة.

ومع بيراميدز سجل 16 هدفا وصنع أربعة في 67 مباراة.

وسبق لفخر الدين بن يوسف ارتداء قمصان كل من الصفاقسي والترجي والاتفاق وميتز الفرنسي.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر.