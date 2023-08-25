بتواجد درامي وفخر الدين.. المصري يعلن خوض 4 وديات في معسكره بالمغرب

أعلن المصري خوضه لأربع وديات خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي سيقام في المغرب.

وستغادر بعثة المصري إلى المغرب في الثامنة من مساء اليوم الجمعة من مطار برج العرب متوجهة إلى الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لأسبوعين في مدينة مراكش.

وتضم البعثة 35 فردا بينهم 23 لاعبا.

ومن المقرر أن يحصل أحمد أيمن منصور على إذن السفر ويلحق بالبعثة.

أما الجامبي كاجالي درامي وفخر الدين بن يوسف سيسافران اليوم مع الفريق، بعد إتمام التعاقد مع المصري.

ولا يحتاج اللاعب الجامبي لتأشيرة للسفر لالمغرب، حيث لا يحتاج الجامبيون للحصول على تأشيرة لدخول المغرب.

وأوضح المصري أنه سيخوض أربع وديات أيام 29 أغسطس الجاري و3 و4 و8 سبتمبر المقبل.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما حصل على وصافة كأس رابطة الأندية بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا في النهائي.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر.