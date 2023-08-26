سترلينج: أريد إنهاء الموسم هدافا لـ تشيلسي.. وإحباط من الموسم الماضي

السبت، 26 أغسطس 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج

وضع رحيم سترلينج جناح تشيلسي الإنجليزي هدفا بأن يصبح هداف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وسجل الدولي الإنجليزي ثنائية قادت البلوز لتحقيق أول انتصار في موسم 2023-24 بالدوري الإنجليزي جاءت على حساب لوتون تاون.

وقال سترلينج عبر سكاي سبورتس: "وضعت هدفا لنفسي بأن أصبح هداف تشيلسي الموسم الحالي، هذا شيء أعرف أنه بإمكاني فعله، إذا كنت لائقا بنسبة 100%، فقط أركز بنسبة 100% على تسجيل الأهداف ومساعدة فريقي".

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وأضاف "أنا سعيد كوني خضت شوط ثانٍ رائع ضد ليفربول، ومن ثم خسرنا الأسبوع الماضي، وكنا بحاجة لـ 3 نقاط، أنا سعيد لمساهمتي في ذلك".

وأكمل "هناك إحباط من الموسم الماضي ومن نفسي بشكل شخصي، لأنني شعرت أنني ألعب بعيدا عن المرمى ولا أقدم لنفسي فرصة كافية للوصول لمنطقة جزاء الخصم".

وأتم "أريد العودة مجددا مهوسا بكرة القدم، فقط اللعبة طيلة أيام الأسبوع، ولا شيء آخر أركز عليه، وأركز على تقديم أداء جيد وأسجل وأصنع أهدافا".

سجل سترلينج الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 17 و68، وصنع الثالث الذي سجله نيكولاس جاكسون في الدقيقة 75.

وبذلك يحقق تشيلسي فوزه الأول ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن مؤقتا، فيما يتذيل لوتون الترتيب بلا نقاط من مباراتين، نظرا لتأجل مباراته أمام بيرنلي في الجولة الثانية.

وحقق البلوز نقطة وحيدة قبل هذه المباراة بالتعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام وست هام يونايتد 3-1 في الجولة الثانية.

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