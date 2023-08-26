انفجار سترلينج.. تشيلسي يحقق فوزه الأول بثلاثية في شباك لوتون

السبت، 26 أغسطس 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

تشيلسي

في مباراة من بطولة رحيم سترلينج، سحق تشيلسي ضيفه لوتون تاون بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

سجل سترلينج الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 17 و68، وصنع الثالث الذي سجله نيكولاس جاكسون في الدقيقة 75.

وغاب عن تشيلسي 10 لاعبين، هم ريس جيمس وميكايلو مودريك وكايرني تشوكويميكا وبينوا بادياشيلي وأرماندو برويا وماركوس بينتيلي وتريفو شالوبا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو بداعي الإصابة، إضافة إلى الوافد الجديد روميو لافيا بسبب عدم الجاهزية.

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فيما بدأ مويسيس كايسيدو، الوافد من برايتون والأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، مباراته الأساسية الأولى مع تشيلسي.

فيما بات تياغو سيلفا بعمر 38 سنة و337 يوماً ثاني أكبر لاعب يشارك أساسيا في أول 3 مباريات من موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تيدي شيرينغهام الذي فعل ذلك مع وست هام بعمر 39 سنة و147 يوماً في موسم 2005/06.

في البدء كان رحيم

سدد رحيم سترلينج في الدقيقة 4 ولكن الدفاع أبعد الكرة.

وفي الدقيقة 7 تابع اللاعب ذاته كرة عائدة من ركنية بقوة، ولكن انتهت بين يدي الحارس.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد استلام لكرة من مالو جوستو واختراق رائع ليسجل على يمين الحارس.

وسيطر الهدوء على الشوط الأول، حيث واصل لوتون تكتله ولم يحاول جديا سوى بتسديدة عيسى كابوري في الدقيقة 42 التي اصطدمت بدفاع البلوز.

أهدر وأهدر حتى سجل

حاول نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الجديد في الدقيقة 51 ليبعد الحارس كرته إلى ركنية.

وفي الدقيقة 53 سدد جاكسون مرة أخرى ولكن الحارس تصدى مرة ثانية.

وكاد رايان جيليس لاعب لوتون أن يغافل الحارس روبرت سانشيز بتسديدة في الدقيقة 61، ولكنها الإسباني أمسك بها على مرتين.

فيما مرر جاكسون كرة خطيرة صوب سترلينج في الدقيقة 66، ولكن تسديدة الأخير خرجت سيئة بجوار القائم.

وسريعا سجل سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68 بلمسة واحدة بعد تمريرة ثانية من مالو جوستو.

وفي الدقيقة 76 انتهى مسلسل إهدار جاكسون بهدف طال انتظاره، من صناعة رجل المباراة الأول رحيم سترلينج.

وبذلك يحقق تشيلسي فوزه الأول ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن مؤقتا، فيما يتذيل لوتون الترتيب بلا نقاط من مباراتين، نظرا لتأجل مباراته أمام بيرنلي في الجولة الثانية.

وحقق البلوز نقطة وحيدة قبل هذه المباراة بالتعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام وست هام يونايتد 3-1 في الجولة الثانية.

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