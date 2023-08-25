مؤتمر تين هاج: خط الوسط لم يكن مشكلتنا ضد توتنام.. وجديد إصابة هويلوند

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

شدد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن خط الوسط لم يكن هو سبب أزمة فريقه في مواجهة توتنام التي خسرها السبت الماضي بهدفين دون رد.

ويستضيف يونايتد منافسه نوتنجام فورست غدا الأحد في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أٌقيم اليوم الجمعة قائلا: "المشكلة كانت في الهجوم والدفاع وليس في الوسط لهذا السبب كنا مكشوفين ضد توتنام وقلت ذلك عقب المباراة".

وعن جاهزية كاسيميرو قال: "هو جاهز تماما وهذا نراه عندما ننظر للأرقام، لا يساورني أي شك في ذلك".

وأردف "واجبي الآن بذل كل الجهد ليتحسن أداء الفريق".

وعن إصابتي ماسون ماونت ولوك شو قال: "لدينا حلول للتعامل مع الأمر، هذا سيناريو نتوقع حدوثه في الموسم ونتمنى ألا يحدث لكن يجب أن تكون مستعدا له".

أما عن راسموس هويلوند الوافد الجديد على الفريق الذي لم يشارك حتى الآن قال: "هو قريب من العودة وخاض تدريبات جماعية اليوم لأول مرة، أتوقع مشاركته في المران طوال الأسبوع المقبل، أصبح قريبا من العودة".

وفاز يونايتد في أول جولة على ولفرهامبتون بهدف دون رد ثم هُزم من توتنام.

تين هاج مانشستر يونايتد هويلوند
نرشح لكم
سكاي: قدوس إلى وست هام.. تفاصيل الصفقة ومدة العقد مؤتمر بوكيتينو: تشيلسي مازال منفتحا في الانتقالات.. وموقف لوكاكو مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.. سلة مصر ويد الزمالك وريال مدريد والنصر التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو الثالث.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع
أخر الأخبار
مصدر مقرب من عمار حمدي لـ في الجول: لا يشعر بالراحة ويريد اللعب مع شوقي غريب 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر البطولة العربية لكرة يد – الزمالك (0) - (1) مضر السعودي.. انطلاق المباراة 14 دقيقة | رياضات أخرى
رومانو: تيرني إلى ريال سوسيداد معارا من أرسنال 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الكويت يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب البنك الأهلي 27 دقيقة | كرة يد
بقيادة أسامة نبيه.. المريخ إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: اتحاد جدة يتفق مبدئيا مع قائد بالميراس ساعة | السعودية
خبر في الجول - اجتاز الاختبار وتحددت مدة العقد.. المصري يتم اتفاقه مع الجامبي درامي ساعة | الدوري المصري
سكاي: قدوس إلى وست هام.. تفاصيل الصفقة ومدة العقد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب