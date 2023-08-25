مؤتمر تين هاج: خط الوسط لم يكن مشكلتنا ضد توتنام.. وجديد إصابة هويلوند

شدد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن خط الوسط لم يكن هو سبب أزمة فريقه في مواجهة توتنام التي خسرها السبت الماضي بهدفين دون رد.

ويستضيف يونايتد منافسه نوتنجام فورست غدا الأحد في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أٌقيم اليوم الجمعة قائلا: "المشكلة كانت في الهجوم والدفاع وليس في الوسط لهذا السبب كنا مكشوفين ضد توتنام وقلت ذلك عقب المباراة".

وعن جاهزية كاسيميرو قال: "هو جاهز تماما وهذا نراه عندما ننظر للأرقام، لا يساورني أي شك في ذلك".

وأردف "واجبي الآن بذل كل الجهد ليتحسن أداء الفريق".

وعن إصابتي ماسون ماونت ولوك شو قال: "لدينا حلول للتعامل مع الأمر، هذا سيناريو نتوقع حدوثه في الموسم ونتمنى ألا يحدث لكن يجب أن تكون مستعدا له".

أما عن راسموس هويلوند الوافد الجديد على الفريق الذي لم يشارك حتى الآن قال: "هو قريب من العودة وخاض تدريبات جماعية اليوم لأول مرة، أتوقع مشاركته في المران طوال الأسبوع المقبل، أصبح قريبا من العودة".

وفاز يونايتد في أول جولة على ولفرهامبتون بهدف دون رد ثم هُزم من توتنام.