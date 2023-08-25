التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس

أعلن تشيلسي انضمام ديفيد واشنطن من سانتوس ليصبح تاسع صفقاته الصيفية في الانتقالات الجارية.

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي لسبع سنوات مع إمكانية مده لموسم آخر.

وبذلك يلتحق واشنطن مع زميله آنخيلو الذي انضم في وقت سابق من سانتوس إلى تشيلسي كذلك.

ويستطيع اللاعب صاحب الـ18 عاما اللعب كجناح أيمن وأيسر لكن يظل مركزه الأساسي هو المهاجم.

وخاض مع سانتوس 16 مباراة سجل خلالهم هدفين.

ومع فريق الشباب تحت 20 عاما سجل ستة أهداف في 13 مباراة.

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا.