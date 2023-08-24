مؤتمر نونو سانتو: لا أعرف من قائد الاتحاد في المباراة المقبلة.. وسعيد بوجود بنزيمة

رد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لـ الاتحاد السعودي على التقرير التي اشارت لوجود توتر في علاقته مع كريم بنزيمة.

وانتصر الاتحاد على الرياض بنتيجة 4-0 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي: "علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، وأنا سعيد بوجود كريم بنزيمة معنا وهو سعيد بتواجده معنا".

وأكمل "أنتم الصحافة وأنا المدرب، أنا لا أستطيع السيطرة على المعلومات التي تقدم في الإعلام".

وأتم عمن سيرتدي شارة القيادة في اللقاء المقبل قائلا: "أنا لا أعلم من القائد في المباراة القادمة، لإني لا أعلم من سيستمر بالفريق ومن سيشارك أساسيا، حينما أعلم سأحدد من القائد".

وكشفت تقارير سابقة لوجود توتر بين البرتغالي والفرنسي بسبب شارة القيادة وطريقة اللعب. (طالع التفاصيل)

وارتدى بنزيمة شارة قيادة الاتحاد لأول مرة الموسم الجاري، بعدما ارتدى البرازيلي رومارينيو الشارة من قبل في البطولة العربية والدوري السعودي.

وافتتح بنزيمة سجل التهديفي بقميص الاتحاد في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

وأصبح سانتو أول مدرب يقود الاتحاد للفوز في أول 3 مباريات بالدوري السعودي دون استقبال أهداف.