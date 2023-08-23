الشرق الأوسط: خلافات بين بنزيمة ونونو سانتو بسبب طريقة اللعب وشارة القيادة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

كشفت جريدة الشرق الأوسط السعودية عن توتر العلاقة بين كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ومدربه نونو سانتو.

بنزيمة انضم إلى اتحاد جدة هذا الصيف، وكان أول صفقة قوية تنضم إلى الدوري السعودي قبل أن ينتقل العديد من النجوم إلى الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يرى أن كريم بنزيمة لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلب في الأساس التعاقد معه.

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فيما كشف بنزيمة للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من نونو سانتو، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن بنزيمة طالب بمنحه شارة قيادة الفريق لخبرته الكبيرة في الملاعب ولكونه نجم الفريق، لكن سانتو رفض هذا الطلب، بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو ثم أحمد شراحيلي.

ما زاد غضب بنزيمة أن طلبه لشارة القيادة كان أمام اللاعبين، حسب الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الفرنسي اجتمع بسعد اللذيذ المفاوض السعودي الذي كان سببا في قدومه للسعودية، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع سانتو.

وظهر بنزيمة بشكل مميز في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سجل 3 أهداف.

لكنه غاب عن التسجيل في مباراتي الرائد والطائي.

إلى ذلك، لا يزال موقف الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي غامضا ولم يتخذ اتحاد جدة قراره النهائي بشأن الثنائي.

ويحق لاتحاد جدة ضم 8 لاعبين أجانب للموسم الجديد وذلك بداية من انتهاء فترة القيد المقرر لها 7 سبتمبر المقبل.

ويمتلك اتحاد جدة حتى الآن عشرة لاعبين أجانب وهم:

مارسيلو جروهي - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو - إيجور كورنادو - فيليبي جوتا - طارق حامد - أحمد حجازي.

وكان طارق حامد قد ارتبط اسمه في التقارير السعودية خلال الفترة الماضية باقترابه من أحد فريقي ضمك والوحدة.

كريم بنزيمة اتحاد جدة نونو سانتو
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