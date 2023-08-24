المسيرة مستمرة.. انطلاقة بنزيمة ورائعة حمد الله يكتبان انتصار الاتحاد على الرياض

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمد الله

سحق اتحاد جدة مضيفه الرياض بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

وحقق الاتحاد حامل لقب الدوري فوزه الثالث على التوالي، محافظا على نظافة شباكه منذ انطلاقة الدوري.

وسجل رباعية الاتحاد كريم بنزيمة في الدقيقة 17 وعبد الرزاق حمد الله "هدفين" في الدقيقتين 25 و45+10، وصالح العمري في الدقيقة 94.

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بذلك يحافظ الاتحاد على الصدارة برصيد 9 نقاط، و9 أهداف مسجلة، وصفر من الأهداف المستقبلة، بفارق الأهداف عن الأهلي.

فيما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز التاسع.

ثنائية الهجوم

البداية أتت بتسديدة من رومارينيو في الدقيقة الثالثة اصطدمت بالدفاع، فيما أهدر كريم بنزيمة الضربة الأولى بعد مراوغة الحارس، بتسديدة أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 18 أتى الهدف الأول بتوقيع بنزيمة بعد تمريرة من رومارينيو.

وتحصل الاتحاد على ركلة جزاء، سجل منها عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني على يمين الحارس في الدقيقة 25.

وضرب بنزيمة العارضة بتسديدة قوية في الدقيقة 45+2، وسريعا سجل رومارينيو الهدف الثالث في الدقيقة 45+4 ولكن مراجعة تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وفي ختام الشوط، في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أطلق حمد الله مقصية رائعة للغاية سكنت الشباك من عرضية مد الله العليان.

هدوء ولكن

مع بداية الشوط الثاني حل الثنائي أحمد بامسعود ومهند الشنقيطي بدلا زكريا الهوساوي ومد الله العليان في صفوف الاتحاد.

وفي الدقيقة 67 أتى جوتا جناح سلتيك السابق بدلا من رومارينيو.

واستمرت تبديلات نونو سانتو مدرب الاتحاد بنزول سلطان الفرحان بدلا من عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 70.

فيما ترك نجولو كانتي نجم تشيلسي السابق موقعه لـ صالح العمري في الدقيقة 80.

وتحصل الرياض على ركلة جزاء سددها البديل صالح العباس، ولكن تصدى لها الحارس مارسيلو جروهي في الدقيقة 89.

وأخيرا صنع بنزيمة الهدف الرابع في الدقيقة 94، بعرضية حولها صالح العمري إلى الشباك بعد 14 دقيقة من نزوله.

ويواصل الاتحاد حملة الدفاع عن اللقب في ضيافة الوحدة يوم 28 أغسطس.

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