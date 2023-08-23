انسحاب أندية النيجر من دوري الأبطال والكونفدرالية بسبب الحصار الاقتصادي

وجاء ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والحصار الاقتصادي من دول غرب إفريقيا على البلاد.

وأشار بيان الاتحاد النيجري أن الأثار السلبية للحظر تعيق حرية التنقل بعد إغلاق الحدود البرية والجوية بين النيجر ودول غرب إفريقيا.

وأوضح البيان أن كاف قرر إقامة مباريات ممثلي النيجر خارج البلاد بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية وهو ما يخلق صعوبة إضافية على الفرق.

ولم تقم مباراة الجيش الوطني النيجري مع دوان البوركينابي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك سيتأهل دوان البوركينابي لمواجهة الترجي التونسي في دور الـ 32 من المسابقة.

وبنفس الحال لم تقم مباراة دوان بطل كأس النيجر مع كالون السيراليوني.

وبذلك سيخوض كالون السيراليوني في دور الـ 32 من الكونفدرالية مع الفائز من مباراة ميلو الغيني ودريمز الغاني.

وتعيش النيجر أياما عصيبة بسبب انقلاب على محمد بازوم رئيس البلاد، وتحاول مجموعة دول غرب إفريقيا إعادة الأمور لنصابها في البلاد، وحسب بعض التقارير فأن هناك احتمال لتدخل عسكري.