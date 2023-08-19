مدرب فولام يعلن انتقال ميتروفيتش إلى الهلال

أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لـ فولام رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش صوب الهلال السعودي.

وبات الإعلان الرسمي هو ما يفصلنا عن انتقال الهداف الصربي لكوكبة من النجوم في السعودية على رأسها كريستيانو رونالدو ونيمار.

وقال ماركو سيلفا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم يكن ميتروفيتش في قائمة الفريق لأنه لم يتدرب بسبب إصابته في المباراة الماضية".

وأضاف "مستقبله؟ هو في طريقه لمغادرة النادي، حصلت على معلومات قبل المباراة ثم تأكيد من النادي بعد المباراة بأنه في طريقه للمغادرة، كلا الفريقين توصلا لاتفاق وحان وقت نهاية مشوار ميتروفيتش مع الفريق".

وأكمل "كما تعلم، أجبر الجميع على مغادرة النادي، أراد الرحيل، حتى هذه اللحظة التي وصلنا في لاتفاق مالي، أبقينا عليه معنا، ثم توصلوا لاتفاق والآن نحن سنواصل اللعب والعمل مع فريقنا".

وشارك الصربي في اللقاء الأول من الموسم ضد إيفرتون كبديل، وغاب عن لقاء اليوم في الخسارة من برينتفورد بنتيجة 3-0.

تقدم الهلال بأكثر من عرض لـ فولام لضم ميتروفيتش إلا أن الفريق اللندني رفضت.

وكان عرض الهلال الأخير لضم ميتروفيتش بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني وهو ما رفضه فولام.

ووفقا لما ذكرته سكاي فإن تحديد فولام لـ52 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع اللاعب أغضبه من الوقوف أمام رغبته في الرحيل.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.