هدف يكسر لعنة الجولة الثانية ورقم تاريخي لـ صلاح.. ليفربول يهزم بورنموث بثلاثية

السبت، 19 أغسطس 2023 - 18:56

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف محمد صلاح في بورنموث

حقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي أقيمت في ملعب أنفيلد.

وحصد ليفربول 3 نقاط ليصل إلى النقطة الرابعة بعدما تعادل في المباراة الأولى مع تشيلسي.

بينما استمر رصيد بورنموث عند نقطة واحدة.

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ثلاثية ليفربول سجلها كل من لويس دياز ومحمد صلاح وديوجو جوتا، وجاء هدف بورنموث بقدم أنتوين سيمنيو.

المباراة شهدت رقما قياسيا لمحمد صلاح بعدما وصل للمساهمة التهديفية رقم 200 له في الدوري الإنجليزي.

وبعدما سجل محمد صلاح استطاع كسر لعنة الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي ليسجل فيها هدفا بعدما فشل في ذلك طوال 6 مواسم سابقة.

وصف المباراة

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بدأت المباراة بخطورة هجومية من الضيوف وسجل بورنموث هدفا في الدقيقة الأولى لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

لكن الخطأ في الدفاع تكرر من ليفربول وقطع بورنموث الكرة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق أنتوين سيمنيو.

وكاد فان دايك أن يسجل التعادل في الدقيقة 8 بضربة رأسية بعد ركنية لكن الكرة اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا.

ونجح ليفربول في تسجيل التعادل في الدقيقة 28 بقدم لويس دياز.

وجاء الهدف بطريقة رائعة بعدما استلم عرضية من ديوجو جوتا ووضع الكرة بمقصية في الشباك.

واستمر ضغط ليفربول بعد هدف التعادل وحصل الريدز على ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد تعرض دومينيك سوبوسلاي.

وتقدم محمد صلاح لتسديد الركلة لكن الحارس نيتو تصدى لها وأكملها صلاح في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 37.

هدف صلاح كتب له رقما قياسيا جديدا بعدما وصل للمساهمة التهديفية رقم 200 له في الدوري الإنجليزي.

(طالع المزيد من التفاصيل عن رقم صلاح القياسي)

وكاد أرنولد أن يسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحارس نيتو تصدى له، لينتهي الشوط بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

وفي بداية الشوط الثاني كاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثالث لفريقه بعدما توغل من ناحية اليمين ثم سدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بطرد لاعبه ماك أليستر بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي بورنموث في الدقيقة 58.

لكن ليفربول لم يتراجع بعد الطرد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 62 بقدم جوتا بعد متابعة لتسديدة سوبوسلاي القوية المرتدة من الحارس.

وشارك الياباني واتارو إندو القادم حديثا إلى ليفربول بدلا من كودي جاكبو.

واستمر ليفربول في إهدار الفرص وهذه المرة عن طريق جوتا الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت في الدفاع.

وغادر محمد صلاح المباراة في الدقيقة 85 وشارك بدلا منه كوستاس تسيميكاس.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي بورنموث
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