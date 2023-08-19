تخطى جيرارد و200 وكسر لعنة.. صلاح يسجل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

السبت، 19 أغسطس 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح

سجل صلاح لأول مرة في مسيرته مع ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، عندما هز شباك بورنموث.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 36 تحصّل عليها دومينيك سوبوسلاي.

انبرى لها صلاح وسددها على يسار الحارس نيتو الذي تصدى لها ثم تابعها بتسديدة قوية في الشباك.

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هدف صلاح قلب تأخر فريقه المبكر لتقدم بنتيجة 2-1، حيث افتتح أنطوان سيمينو سجل الأهداف مبكرا لبورنموث ثم سجل الكولومبي لويس دياز هدف التعادل.

وخلال 6 مواسم سابقة مع ليفربول لم يسجل صلاح من قبل في الجولة الثانية.

وأصبح صلاح خامس هدافي ليفربول تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 187 هدفا متفوقا على ستيفن جيرارد صاحب الـ 186 هدفا.

ويحتل الاسكتلندي بيلي ليديل المركز الرابع في ترتيب هدافي الريدز برصيد 228 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بـ 200 هدف في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول بـ تسجيل 140 هدفا وصناعة 60.

كما سجل صلاح 9 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح اللاعب الثاني عشر الذي يساهم بـ 200 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات المصري أول لاعب لليفربول يسجل أو يصنع هدفا على الأقل في 10 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وأول لاعب في الدوري الإنجليزي يفعلها في 10 مباريات أيضا منذ جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي في ديسمبر 2015.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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