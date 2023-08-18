طريق الأهلي – سان جورج الإثيوبي يعود بفوز خارج القواعد أمام بطل زنزبار
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 19:40
كتب : FilGoal
عاد سان جورج الإثيوبي بفوز خارج القواعد بنتيجة 2-1 على كيه إم كيه إم بطل زنزبار في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.
وينتظر الأهلي الفائز من تلك المباراة لمواجهته في دور الـ 32.
وتقدم بطل إثيوبيا في الدقيقة 39 عن طريق بنيام دامتي بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجهة اليمنى.
#CAFCL Goli la kutangulia kwa wageni St. George….. Tazama njia za mpira…!!!
HT: KMKM 0-1 St. George.
LIVE #AzamSports1HD#CAFChampionsLeague #CAFCL #LigiYaMabingwaAfrika #CCL #CAF #KMKMSC #StGeorge #KMKMStGeorge pic.twitter.com/A72LaeyHa9— Azam TV (@azamtvtz) August 18, 2023
وسجل ناثنال زيليكي الهدف الثاني لسان جورج برأسية بعد خروج الحارس الخاطئ للتعامل مع الركلة الركنية في الدقيقة 52.
#CAFCL Goli la pili kwa St. George….
90’: KMKM 1-2 St. George.
LIVE #AzamSports1HD#CAFChampionsLeague #CAFCL #LigiYaMabingwaAfrika #CCL #CAF #KMKMSC #StGeorge #KMKMStGeorge pic.twitter.com/CQ8zhhJ5NA— Azam TV (@azamtvtz) August 18, 2023
وقلص أصحاب الأرض النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 75 سُددت في منتصف المرمى عن طريق سالوم سالوم.
#CAFCL La kufutia machozi kwa KMKM ni penati ya Salum Salum.
FT: KMKM 1-2 St. George.
Saa 1:30 usiku ni Singida Big Stars vs JKU LIVE #AzamSports1HD#CAFChampionsLeague #CAFCL #LigiYaMabingwaAfrika #CCL #CAF #KMKMSC #StGeorge #KMKMStGeorge pic.twitter.com/rdSYq9QxOQ— Azam TV (@azamtvtz) August 18, 2023
وستقام مباراة الإياب يوم 27 أغسطس الجاري لحسم هوية المتأهل ومنافس الأهلي في المرحلة المقبلة.
ولم يتخط بطل زنزبار المرحلة التمهيدية الأولى من دوري أبطال إفريقيا.
فيما يعود سان جورج لدوري أبطال إفريقيا مجددا لأول مرة منذ 2017 وانتهى مشواره حينها في دور المجموعات.
ويستهل الأهلي حامل اللقب مشواره في البطولة في شهر سبتمبر المقبل بين 15 سبتمبر و1 أكتوبر ذهابا وإيابا.