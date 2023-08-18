طريق الأهلي – سان جورج الإثيوبي يعود بفوز خارج القواعد أمام بطل زنزبار

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

سان جورج الإثيوبي

عاد سان جورج الإثيوبي بفوز خارج القواعد بنتيجة 2-1 على كيه إم كيه إم بطل زنزبار في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الأهلي الفائز من تلك المباراة لمواجهته في دور الـ 32.

وتقدم بطل إثيوبيا في الدقيقة 39 عن طريق بنيام دامتي بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجهة اليمنى.

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وسجل ناثنال زيليكي الهدف الثاني لسان جورج برأسية بعد خروج الحارس الخاطئ للتعامل مع الركلة الركنية في الدقيقة 52.

وقلص أصحاب الأرض النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 75 سُددت في منتصف المرمى عن طريق سالوم سالوم.

وستقام مباراة الإياب يوم 27 أغسطس الجاري لحسم هوية المتأهل ومنافس الأهلي في المرحلة المقبلة.

ولم يتخط بطل زنزبار المرحلة التمهيدية الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

فيما يعود سان جورج لدوري أبطال إفريقيا مجددا لأول مرة منذ 2017 وانتهى مشواره حينها في دور المجموعات.

ويستهل الأهلي حامل اللقب مشواره في البطولة في شهر سبتمبر المقبل بين 15 سبتمبر و1 أكتوبر ذهابا وإيابا.

دوري أبطال إفريقيا طريق الأهلي
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