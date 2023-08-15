كرة يد - "مازالت للحكاية بقية" أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد أحمد الأحمر قائد فريق اليد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف الزمالك عن عقد جلسة مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة لانادي والمشرف على ألعاب الصالات.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود بصورة رسمية.

وأشار أحمد مرتضى خلال جلسته مع الأحمر على أهمية تواجده مع الفريق خاصة وأنه من العناصر الأساسية.

وكان حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق يد الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com عن إتمام اتفاق النادي بالتجديد مع أحمد الأحمر. (من هنا)

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لأندية كرة اليد بداية من غدا الأربعاء 16 أغسطس الجاري والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وتستضيف السعودية البطولة العربية لأندية كرة اليد خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.