كرة يد - حل الأزمة.. عبد الباري: الزمالك يشارك في البطولة العربية وتجديد عقد الأحمر

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 20:24

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الأحمر - الزمالك كرة يد

انتهت أزمة مشاركة فريق رجال الزمالك لكرة اليد في البطولة العربية للأندية.

وتغادر بعثة الزمالك في الثانية فجر الأربعاء إلى السعودية من أجل المشاركة بصورة طبيعية في البطولة.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد لـ FilGoal.com: "تم حل الأزمة، فريق يد الزمالك يغادر القاهرة في الثانية فجرا إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم".

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ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لأندية كرة اليد بداية من غدا الأربعاء 16 أغسطس الجاري والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وكشف عبد الباري "أحمد الأحمر قائد الفريق جدد تعاقده بعد جلسة مع أحمد مرتضى من أجل المشاركة مع الفريق في البطولة".

واختتم عبد الباري تصريحاته "قام أحمد مرتضى بجهد كبير خلال اليومين الماضيين من أجل حل الأزمة ومشاركة الفريق في البطولة".

وبدأت الأزمة عندما كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن استحالة مشاركة الزمالك في البطولة قبل سداد المديونات المتأخرة والمقدرة بما يقرب من 22 مليون جنيه مصري.

وتوصل الزمالك في البداية لحل بجدولة المستحقات المتأخرة لكل من ماتيو جارالدا المدير الفني السابق وجيمس باركر المحترف السابق بالإضافة لجدولة مستحقات اتحاد اليد وأخيرا المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق.

وبعد موافقة الاتحاد الدولي توقف الأمر مجددا بسبب رفض ماتيو جارالدا جدولة مستحقاته ورغبته في الحصول عليها كاملة وهو ما جعل الاتحاد الدولي يرفض قبل الحصول على موافقة من المدير الفني الإسباني.

وأخيرا بعد محادثات توصل الزمالك لاتفاق مع المدير الفني الإسباني بالحصول على قسط أول خلال الوقت الراهن قبل أن يتم الموافقة على الجدولة.

وتستضيف السعودية البطولة العربية لأندية كرة اليد خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

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