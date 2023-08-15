رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 20:32

كتب : رامي جمال

محمد صلاح

هل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول يرغب في الانتقال للدوري السعودي؟

أجاب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن صلاح مركز بنسبة 100% على مسيرته مع ليفربول".

وقال رومانو عبر موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء: "البعض يقول إن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال للدوري السعودي".

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وأضاف "في اللحظة الحالية ما أسمعه هو ما قلته قبل عدة أيام، صلاح يركز على ليفربول ويرغب في اللعب مع الفريق".

وأتم "صلاح مركز بنسبة 100% على مسيرته مع ليفربول".

وكانت قناة الكأس القطرية ذكرت صباح اليوم أن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال إلى اتحاد جدة وطلب من النادي السعودي إتمام المفاوضات مع ليفربول.

وسبق وأن علق رامي عباس وكيل أعمال صلاح على التقارير الصحفية السعودية التي أشارت إلى رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع صلاح.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا الموسم، فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما مع ليفربول".

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول الرسمية الأولى لهذا الموسم أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مستهل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة ١٨، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة ٧٧.

اتحاد جدة ليفربول صلاح
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