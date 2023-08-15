أثليتك: تشيلسي يفعل الشرط الجزائي في تعاقد مايكل أوليز

واصل تشيلسي سوق صفقاته الصيفية بقوة وفعل الشرط الجزائي في تعاقد مايكل أوليز لاعب كريستال بالاس.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإنه يُعتقد أن تشيلسي فَعل الشرط الجزائي في تعاقد أوليز مع كريستال بالاس والبالغ قيمته 35 مليون جنيه إسترليني.

يتوقع نادي غرب لندن الآن إتمام التعاقد مع جناح كريستال بالاس في الوقت المناسب.

ويغيب أوليز الذي يلعب كوسط ملعب وجناح أيمن عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة في بطولة أوروبا تحت 21 عاما مما قد يمنعه من اللعب حتى نهاية سبتمبر.

ووقع أوليز لبالاس في صفقة مدتها خمس سنوات من ريدينج في عام 2021 بعد يمتد لـ2026 بعد أن فعل بالاس الشرط الجزائي آنذاك والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه إسترليني.

وأصبح أوليز أول لاعب في تاريخ كريستال بالاس يصنع 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي 10 صفقات وهم كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وليزلي أوجوتشوكو وروبرت سانشيز وآنخيلو وليفي كولويل وأيان ماتسين ولويس هال.

فيما اقترب من ضم روميو لافيا لاعب ساوثامبتون كذلك.