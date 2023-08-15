أونانا: ركلة جزاء ولفرهامبتون؟ كان مجرد اصطدام.. وأجواء أولد ترافورد تؤثر على الجميع

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

أونانا خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

يرى أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد أنه لم يرتكب خطأ يستحق عليه احتساب ركلة جزاء ضده خلال مباراة ولفرهامبتون.

أندري أونانا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال أونانا لشبكة أخبار سكاي سبورتس: "لقد كان مجرد اصطدام بين لاعبين، كنت هادئ جدا وأثق أنها لن تكون ركلة جزاء".

وأضاف "لا أعتقد أن الحكام يحاولون تفضيل فريق على آخر".

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وأتم تصريحاته "أعتقد فقط إنها طبيعة بشرية وإذا كان هناك قرار لست متأكدا منه فسوف يتأثر الجميع بالجمهور المحتشد في أولد ترافورد وحقيقة أنه فريق مانشستر يونايتد".

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن استبعاد طاقم تحكيم مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون من إدارة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وفاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدف دون رد سجله رافاييل فاران.

وفي الوقت بدل الضائع توقف اللعب لمراجعة حالة احتساب ركلة جزاء على أونانا حارس مانشستر يونايتد لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

وتعد المباراة هي الأولى لحارس مرمى منتخب الكاميرون مع مانشستر يونايتد الذي انضم له الصيف الجاري قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

أونانا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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