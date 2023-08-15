سكاي: استبعاد حكم مانشستر يونايتد وولفرهامبتون من الجولة الثانية للدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 13:55

كتب : FilGoal

أندري أونانا

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن استبعاد طاقم تحكيم مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون من إدارة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقالت الشبكة إن الاسبتعاد جاء بسبب خطأ الحكم خلال المباراة وكذلك حكام الفيديو وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لـ ولفرهامبتون ضد الحارس أندري أونانا.

وأن الحكم اضطر للاعتذار عن هذا الخطأ عقب المباراة.

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ولم يتم اختيار الحكم سيمون هوبر، بالإضافة إلى حكم الفيديو مايكل سايلسبري ومساعده ريتشارد ويست لإدارة مباريات الجولة الثانية.

وفاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدف دون رد سجله رافاييل فاران.

وفي الوقت بدل الضائع توقف اللعب لمراجعة حالة احتساب ركلة جزاء على أونانا حارس مانشستر يونايتد لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

ويلعب مانشستر يونايتد في الجولة الثانية ضد توتنام يوم السبت المقبل.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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