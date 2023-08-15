مدرب ولفرهامبتون: تلقيت اعتذارا من الحكام بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لنا ضد يونايتد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

جاري أونيل - مدرب ولفرهامبتون

كشف جاري أونيل المدير الفني المدير الفني لـ ولفرهامبتون عن تلقيه اعتذارا من الحكام لعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ضد مانشستر يونايتد.

وقال جاري أونيل في تصريحات نقلتها شبكة أخبار سكاي سبورتس: "تلقيت اعتذارا من جوس مويس مدير مجموعة النخبة لحكام الدوري الإنجليزي عقب مباراة مانشستر يونايتد وقال لي إن فريقي استحق ركلة جزاء واضحة وكان يجب أن تُحتسب".

وأضاف "لا يمكن تصديق أن الحكم على أرض الملعب لم يحتسب هذه اللعبة ركلة جزاء، ولا يمكن أن حكم الفيديو لم يتدخل".

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن استبعاد طاقم تحكيم مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون من إدارة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وفاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدف دون رد سجله رافاييل فاران.

وفي الوقت بدل الضائع توقف اللعب لمراجعة حالة احتساب ركلة جزاء على أونانا حارس مانشستر يونايتد لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

مانشستر يونايتد جاري أونيل ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أونانا: ركلة جزاء ولفرهامبتون؟ كان مجرد اصطدام.. والجميع يتأثر بـ أولد ترافورد سكاي: استبعاد حكم مانشستر يونايتد وولفرهامبتون من الجولة الثانية للدوري الإنجليزي رومانو: ليل يتمسك بالحصول على 30 مليون لبيع بديل كايسيدو إلى برايتون الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة خليفة دي خيا يقدم أوراقه.. أونانا ينقذ مانشستر يونايتد ويؤمن انتصاره الأول على ولفرهامبتون انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) ولفرهامبتون تشكيل يونايتد - جارناتشو يدعم راشفورد في غياب الصفقة الجديدة تيليجراف: ضربة موجعة لـ أرسنال.. إصابة تيمبر في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
أونانا: ركلة جزاء ولفرهامبتون؟ كان مجرد اصطدام.. والجميع يتأثر بـ أولد ترافورد 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جارديان: صفقة انتقال ماجواير إلى وست هام في طريقها للفشل 10 دقيقة | ميركاتو
مدرب ولفرهامبتون: تلقيت اعتذارا من الحكام بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لنا ضد يونايتد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بسبب مستحقات المدرب السابق.. تعذر مشاركة الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد 35 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: استبعاد حكم مانشستر يونايتد وولفرهامبتون من الجولة الثانية للدوري الإنجليزي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: أهلي جدة يتفق مع أتالانتا على ضم مدافعه 59 دقيقة | ميركاتو
سلة - ستيف كير: أشعر بسعادة بالغة لرؤية نجاح منتخبات مصر ولبنان والأردن ساعة | كرة سلة
مباراة فاصلة بين دياموند والمطرية لتحديد مقعد الدرجة الرابعة في عمومية اتحاد الكرة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي