مدرب ولفرهامبتون: تلقيت اعتذارا من الحكام بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لنا ضد يونايتد

كشف جاري أونيل المدير الفني المدير الفني لـ ولفرهامبتون عن تلقيه اعتذارا من الحكام لعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ضد مانشستر يونايتد.

وقال جاري أونيل في تصريحات نقلتها شبكة أخبار سكاي سبورتس: "تلقيت اعتذارا من جوس مويس مدير مجموعة النخبة لحكام الدوري الإنجليزي عقب مباراة مانشستر يونايتد وقال لي إن فريقي استحق ركلة جزاء واضحة وكان يجب أن تُحتسب".

وأضاف "لا يمكن تصديق أن الحكم على أرض الملعب لم يحتسب هذه اللعبة ركلة جزاء، ولا يمكن أن حكم الفيديو لم يتدخل".

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن استبعاد طاقم تحكيم مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون من إدارة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وفاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدف دون رد سجله رافاييل فاران.

وفي الوقت بدل الضائع توقف اللعب لمراجعة حالة احتساب ركلة جزاء على أونانا حارس مانشستر يونايتد لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.