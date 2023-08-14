كما انفرد في الجول.. المقاولون العرب يعلن ضم عربي بدر

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 21:59

كتب : حامد وجدي

عربي بدر - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع عربي بدر لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

العربي بدر

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

ووقع عربي بدر عقود انتقاله إلى المقاولون العرب في حضور محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، وشوقي غريب المدير الفني.

وجاء تعاقد المقاولون العرب مع عربي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي فسخ تعاقد اللاعب وأبلغه بالأمر رسميا.

وكشف FilGoal.com عن إتمام المقاولون العرب تعاقده مع عربي بدر في وقت سابق. (من هنا)

عربي بدر البالغ من العمر 21 عاما تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2019-2020 رفقة السويسري ريني فايلر.

وخرج للإعارة مع الجونة في موسم 2020-2021، ثم انضم إلى فيوتشر للإعارة في موسم 2021-2022.

وأخيرا قضى الموسم الماضي معارا مع طلائع الجيش، وكان أيضا ضمن أفراد المنتخب الأولمبي.

ومع طلائع الجيش في الموسم الماضي لعب 12 مباراة في الدوري وسجل هدف.

وخاض بدر 52 مباراة بين الدوري وكأس مصر وسجل هدفا وحيدا في مسيرته حتى الآن جاء في شباك بيراميدز خلال اللقاء الأخير من الدوري الموسم الماضي.

وسبق أن صرّح عربي بدر من قبل قائلا: "شاركت مع فرق الناشئين فيما يقرب من ستة مراكز مختلفة، لعبت كليبرو ومساك ولاعب وسط دفاعي وظهير أيمن ومهاجم وصانع ألعاب".

وكشف "لكن مركزي المفضل هو مركز 6 لاعب وسط مدافع ومركز 8 لاعب ارتكاز".

المقاولون العرب عربي بدر الدوري المصري
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