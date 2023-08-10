خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:38

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترسانة - عربي بدر

انضم عربي بدر إلى صفوف المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

العربي بدر

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وعلم FilGoal.com أن عربي بدر وقعّ على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم بعدما فسخ تعاقده مع الأهلي منذ أيام.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي فسخ تعاقد اللاعب وأبلغه بالأمر رسميا.

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عربي بدر البالغ من العمر 21 عاما تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2019-2020 رفقة السويسري ريني فايلر.

وخرج للإعارة مع الجونة في موسم 2020-2021، ثم انضم إلى فيوتشر للإعارة في موسم 2021-2022.

وأخيرا قضى الموسم الماضي معارا مع طلائع الجيش، وكان أيضا ضمن أفراد المنتخب الأولمبي.

ومع طلائع الجيش في الموسم الماضي لعب 12 مباراة في الدوري وسجل هدف.

وخاض بدر 52 مباراة بين الدوري وكأس مصر وسجل هدفا وحيدا في مسيرته حتى الآن جاء في شباك بيراميدز خلال اللقاء الأخير من الدوري الموسم الماضي.

وسبق أن صرّح عربي بدر من قبل قائلا: "شاركت مع فرق الناشئين فيما يقرب من ستة مراكز مختلفة، لعبت كليبرو ومساك ولاعب وسط دفاعي وظهير أيمن ومهاجم وصانع ألعاب".

وكشف "لكن مركزي المفضل هو مركز 6 لاعب وسط مدافع ومركز 8 لاعب ارتكاز".

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