بي إن سبورتس: سباليتي يخلف مانشيني في تدريب منتخب إيطاليا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي

من المرجح أن يصبح لوتشانو سباليتي مدربا لمنتخب إيطاليا خلفا لروبرتو مانشيني، حسب جريدة كورييري ديلا سيرا، وشبكة beIN sports.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقدم روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا باستقالته من منصبه، صباح يوم الأحد.

وذكرت الجريدة الإيطالية أن مدرب نابولي السابق هو المرشح الأوفر حظا حاليا ليصبح مدرب إيطاليا القادم.

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قبل أن تفيد الشبكة القطرية أن سباليتي أصبح مدربا لمنتخب إيطاليا.

رحل سباليتي عن نابولي هذا الصيف بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اختار سباليتي كهدف رئيسي ليحل محل مانشيني.

وبالفعل أجرى جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اتصالًا مباشرًا مع سباليتي بشأن هذه الخطوة.

مدرب روما السابق كان على وشك السفر لقضاء إجازة يوم الأحد، لكنه توقف بعد هذه الاتصالات، حسب التقرير.

من جهته، أوضح روبرتو مانشيني أن سبب استقالته من تدريب منتخب إيطاليا يعود لقرار شخصي.

وكتب روبرتو مانشيني عبر حسابه على "إنستجرام": "الاستقالة من تدريب المنتخب الإيطالي قرار شخصي، أود شكر جابريل جرافيينا (رئيس الاتحاد) على ثقته بي وكذلك أعضاء الاتحاد الإيطالي".

وأضاف "أشكر كل اللاعبين وكذلك الجماهير الذي دعمونا في آخر 5 سنوات، وسأظل أحمل الإنجاز الاستثنائي في يورو 2020 في قلبي، كان شرفا لي".

يأتي رحيل مانشيني عن منتخب إيطاليا قبل 10 شهور من انطلاق بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

وكشف الاتحاد الإيطالي أن الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار تقرير الرياضية السعودية إلى أن الاتحاد السعودي توصل لاتفاق مع مانشيني لقيادة المنتخب بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام خلفا للفرنسي هيرفي رينار. (طالع النتفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من مانشيني فإنه تم إجراء محادثة بالفيديو بين مسؤولي الاتحاد والمدرب الإيطالي الذي لم يمانع من حيث المبدأ تدريب المنتخب السعودي.

وطلب المدرب الإيطالي الحصول على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو مع توقيع عقد مدته ثلاث سنوات.

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018.

وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفشل أيضا في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

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