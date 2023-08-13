الرياضية: مانشيني توصل لاتفاق نهائي مع منتخب السعودية.. ومدة التعاقد

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

توصل روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا إلى اتفاق نهائي لقيادة منتخب السعودية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق من مصدر مقرب من مانشيني فإنه تم إجراء محادثة بالفيديو بين مسؤولي الاتحاد والمدرب الإيطالي الذي لم يمانع من حيث المبدأ تدريب المنتخب السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل الاتحاد السعودي لاتفاق نهائي مع روبرتو مانشيني.

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وأشار التقرير إلى أن اتفاق السعودية مع مانشيني لقيادة المنتخب بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن صباح اليوم الأحد عن رحيل مانشيني عن قيادة منتخب إيطاليا.

يأتي رحيل مانشيني عن منتخب إيطاليا قبل 10 شهور من انطلاق بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

وكشف الاتحاد الإيطالي أن الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018.

وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

بينما فشل في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وعلم FilGoal.com أن مانشيني طلب الحصول على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو مع توقيع عقد مدته ثلاث سنوات.

بينما رحل إيرفي رينار عن قيادة منتخب السعودية في مارس الماضي.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.

وانتقل رينار بعد ذلك لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

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