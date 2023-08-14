فرصة لكسر رقم ديفيد بيكام.. جيمس وارد براوس ينضم إلى وست هام يونايتد

أعلن نادي وست هام يونايتد التعاقد رسميا مع جيمس وارد براوس لاعب وسط وقائد ساوثامبتون السابق بعقد يمتد حتى عام 2027.

ويشارك ساوثامبتون في دوري الدرجة الأولى بالموسم الحالي بعد هبوط الفريق من الدوري الممتاز.

ولعب وارد براوس مع ساوثامبتون 422 مباراة وخلالهم سجل 55 هدفا وصنع مثلهم.

ويعد وارد براوس البالغ من العمر 28 عاما أحد أفضل مسددي الركلات الحرة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسيكون براوس أمام فرصة لكسر الرقم القياسي كأكثر من سجل ركلات حرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ سجل 17 هدفا من ركلات حرة بفارق هدف واحد عن ديفيد بيكام صاحب الرقم القياسي.

وأصبح وارد براوس ثاني صفقات ساوثامبتون في الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع المكسيكي إدسون ألفاريز من أياكس الهولندي.

وسيحصل وارد براوس على القميص رقم 7 مع وست هام.

وكان وست هام تعادل في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد بورنموث بهدف لكل فريق.