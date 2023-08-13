وعد فأوفى.. ديساسي يكشف من أخبره أنه سيسجل أمام ليفربول

كشف أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي الجديد وصاحب هدف الفريق الأول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز عن قصة وقعت قبل المباراة بيوم واحد.

وسجل ديساسي هدفه في شباك ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، ومن أخبره بأنه سيسجل هو نفسه من صنع له هذا الهدف.

وقال ديساسي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "بن تشيلويل أخبرني بالأمس أني سأسجل اليوم".

وأضاف "أنا سعيد للغاية بالهدف وفخور بالفريق لأننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني وكنا نستحق الفوز".

وأوضح "أنا أحب التواجد في منطقة الجزاء حين نهاجم. اليوم أتتني فرصة التسجيل وهذا كان جيدا لي وللفريق".

واختتم "أتمنى أن أسجل العديد من الأهداف في المستقبل".

وتقدم ليفربول بهدف لويس دياز في الدقيقة 18 من صناعة محمد صلاح.

وأتى هدف التعادل في الدقيقة 37 بلمسة من ديساسي وافد الصيف من ستاد ريمس، بعد رأسية وصلته من بن تشيلويل.

وصار ديساسي اللاعب الفرنسي الخامس عشر الذي يسجل في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.