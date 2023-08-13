3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام تشيلسي

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه تشيلسي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

لو هز صلاح شباك تشيلسي سيواصل انفراده برقم قياسي ينفرد به، وهو التسجيل في المباراة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.

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لا أحد غير قائد منتخب مصر استطاع التسجيل في المباراة الافتتاحية لـ6 مواسم متتالية.

ولو نجح صلاح في تسجيل هدف على الأقل أمام تشيلسي سيرفع رصيده من الأهداف في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي إلى 9 أهداف، لينفرد بهذا الرقم القياسي، فهو يتشارك فيه حاليا مع آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله ينفرد بالمركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، ويفض الشراكة مع الأسطورة ستيفن جيرارد، فكلاهما سجل 186 هدفا بقميص الريدز.

ويستعد محمد صلاح لانطلاق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 305 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 79 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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