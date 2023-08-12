رسالة شديدة اللهجة لـ سيتي.. نيوكاسل يسحق أستون فيلا بخماسية

السبت، 12 أغسطس 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

هدف إيزاك أمام أستون فيلا

ضرب نيوكاسل يونايتد ضيفه أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت سريعة بهدف ساندرو تونالي الوافد من ميلان في الصيف، والذي أتى في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من أنتوني جوردون.

ردة فعل أستون فيلا لم تكن توحي بما سيحدث لاحقا، حيث تعادل سريعا بواسطة موسى ديابي في الدقيقة 11، بعد رأسية أتته من أولي واتكينز.

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ولكن نيوكاسل استرد تقدمه سريعا بهدف ألكساندر إيزاك في الدقيقة 16، بعد تمريرة من المدافع سفين بوتمان.

وتعرض تيرون مينجز مدافع أستون فيلا لإصابة قوية للغاية، أدت لخروجه في الدقيقة 31 ونزول باو توريس.

وفي الدقيقة 58 أضاف إيزاك ثالث الأهداف بتسديدة رائعة للغاية، ثم ترك موقعه في الدقيقة 68 ليشارك كالوم ويلسون بدلا منه، وأتى أيضا هارفي بارنز الوافد من ليستر سيتي على حساب جوردون.

وبالفعل كلل التبديلان بالنجاح، حيث سجل ويلسون من صناعة بارنز في الدقيقة 77، وسجل بارنز نفسه الخامس في الدقيقة 91.

ويلعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة المقبلة يوم الأحد 19 أغسطس.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد أستون فيلا
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