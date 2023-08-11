تشكيل مانشستر سيتي - لا ستونز ولا دياش ولا جريليش.. جوارديولا قد عاد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

جوارديولا - كومباني

ألا يزال جون ستونز في فريقك للعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" باعتباره أفضل خيارات مانشستر سيتي الدفاعية؟ حسنا.. لقد بدأ عرض بيب جوارديولا للتو.

أعلن المدرب الإسباني تشكيله الأول في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفا على بيرنلي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ستونز خارج القائمة تماما، وكذلك زميله البرتغالي روبن دياش، فيما يتواجد يوشكو جفارديول صفقة الصيف من لايبزج على مقاعد البدلاء.

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هذا فيما يخص الدفاع، أما الوسط فيتواجد ماتيو كوفاسيتش وافد الصيف أيضا من تشيلسي على نفس المقاعد، حيث يبدأ رودري في موقعه المعتاد، ويرافقه برناردو سيلفا وكيفن دي بروين.

جاك جريليش أيضا على مقاعد البدلاء، حيث يبدأ فيل فودين وجوليان ألفاريز في الأمام، ولحسن الحظ لم يمس إرلينج هالاند.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - ريكو لويس

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند - جوليان ألفاريز

البدلاء: ستيفان أورتيجا مورينو - أيميريك لابورت - يوشكو جفارديول - سيرخي جوميز - كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - جيمس مكاتي - كول بالمر - جاك جريليش

ويلعب سيتي ضد بيرنلي الصاعد حديثا والذي يقوده فينسنت كومباني أسطورة دفاع مانشستر سيتي، الذي لعب تحت قيادة جوارديولا أيضا.

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