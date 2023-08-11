ضربة قاضية من الريدز لتشيلسي .. ليفربول يتمم اتفاقه لضم كايسيدو

وجه ليفربول ضربة قاضية لتشيلسي قبل مواجهتهما الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج ليضم موسيس كايسيدو لاعب برايتون.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن ليفربول توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى انتقال في التاريخ في إنجلترا.

وأوضح التقرير أن برايتون كان يرغب في بيع كايسيدو لأعلى سعر والمنافسة كانت بين ليفربول وتشيلسي.

وتوقف عرض تشيلسي عند 100 مليون جنيه إسترليني ليتفوق عليه ليفربول.

وأوضح التقرير أن ليفربول كذلك توصل لاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية مع كايسيدو ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي مساء اليوم.

وكان أغلى صفقة ضمها ليفربول في تاريخه هي بجلبه لفيرجيل فان دايك من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إ إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وستكون هذه ثاني صفقة من برايتون إلى ليفربول الموسم الجاري بعد انتقال أليكسيس ماك أليستر.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.