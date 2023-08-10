خبر في الجول - وليد مصطفى يتمم انتقاله لـ فيوتشر

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:09

كتب : عمرو نبيل

وليد مصطفى - الأهلي

أتم وليد مصطفى لاعب الأهلي انضمامه لصفوف فيوتشر بدءا الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب وقع لـ فيوتشر في صفقة انتقال حر بعدما لم يظهر اسمه في قائمة الأهلي الأولية للموسم المقبل. (طالع قائمة الأهلي من هنا)

وقضى وليد مصطفى الموسم الماضي مُعارا لصفوف الداخلية، وقبلها في غزل المحلة.

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ولقَب وليد مصطفى بـ "خليفة وليد سليمان" ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وتعرض اللاعب الشاب لقطع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة ودية مع الداخلية شهر أبريل الماضي.

وخاض وليد الموسم الماضي 16 مباراة صنع خلالها هدفين في الدوري المصري، وساهم في بقاء الفريق بالدوري في الجولة الأخيرة.

اللاعب البالغ 23 عاما شارك في 28 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفا وصنع 3..

ويسعى فيوتشر لتعزيز صفوفه الفترة المقبلة، وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فأن محمد محمود لاعب الأهلي أيضا يقترب من صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

وليد مصطفى الأهلي فيوتشر
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