في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24

تواجد 31 لاعبا في قائمة الأهلي الأولية التي تم قيدها في اتحاد الكرة المصري استعدادا لمنافسات موسم 2023-2024.

وانتهت فترة القيد الأولى قبل بداية الموسم في الثامن من أغسطس بعدما تم تمديدها 3 أيام.

وسيفتح الباب لفترة القيد الإضافية حتى الثالثة عصر 14 سبتمبر 2023 تشهد إضافة الصفقات الجديدة. (طالع لائحة الموسم الجديد من هنا)

وشهدت القائمة تواجد كريم وليد بعد نهاية إعارته من فيوتشر والتي امتدت لموسمين.

ويكشف FilGoal.com قائمة الأهلي والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمود متولي – رامي ربيعة – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" – محمد فخري – كريم وليد – أحمد قندوسي.

الهجوم: أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف.

لاعبون تحت السن: مصطفى مخلوف (حارس مرمى مواليد 2003) – كريم الدبيس (2003) – معتز محمد (2005) – رأفت خليل (2003) محمد الضاوي "كريستو" (2003) – محمد زعلوك (2005).

وستشهد القائمة الإضافية قيد كل من حسين الشحات بعد تجديد تعاقده مع الأهلي، وكل من إمام عاشور ورضا سليم لاعبا الفريق الجديدين المنضمين الصيف الجاري.

ويستعد الأهلي للموسم المقبل والذي يشهد مشاركته في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس النخبة وكأس السوبر المصري وكذلك دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي والدوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.