خبر في الجول – محمد محمود يقترب من فيوتشر
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 21:07
كتب : عمرو نبيل
اقترب محمد محمود لاعب وسط الأهلي السابق، من الانتقال إلى نادي فيوتشر في صفقة انتقال حر.
محمد محمود
النادي : لاعب حر
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد محمود اتفق بالفعل مع مسؤولي فيوتشر للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وسينضم محمد محمود إلى فيوتشر في صفقة انتقال حر بعدما فسخ الأهلي التعاقد معه.
محمد محمود قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى الاتحاد السكندري.
صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 21 مباراة رفقة الاتحاد. صنع فيهم هدفين.
وانضم محمد محمود إلى الأهلي عام 2019 قادما من وادي دجلة، لكنه لم يشارك كثيرا لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين.
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