بيلد: عرض مجهول لـ هاري كين.. أفضل مما قدمه بايرن و3 مرشحين لضمه

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

قدم أحد الأندية الأوروبية عرضا لهاري كين مهاجم وقائد توتنام لكن لضمه مجانا الصيف المقبل وليس الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها أن هناك ناد لم يتم ذكر اسمه قدم عرضا لكين أفضل من عرض بايرن لكن بشرط ضمه مجانا الصيف المقبل مع نهاية تعاقده مع توتنام.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة أندية لا يمكن استبعادهم من الصفقة وهم باريس سان جيرمان في ظل رحيل كيليان مبابي الصيف المقبل، هذا بالإضافة لمانشستر يونايتد وتشيلسي.

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وكان توتنام توصل لاتفاق مع بايرن لبيع كين مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز وفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية صباح اليوم الخميس.

لكن بعدها أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن لدى كين رغبة متزايدة في البقاء مع توتنام وعدم الرحيل عنه.

هاري كين بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد تشيلسي سان جيرمان
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