إيمري يكشف مدة غيابه.. أستون فيلا يعلن إصابة بوينديا في الركبة

أعلن أستون فيلا رسميا عن تعرض لاعبه الأرجنتيني إيميليانو بوينديا لإصابة قوية في أربطة الركبة، ولم يوضح طبيعتها الكاملة على وجه التحديد.

وقال النادي في بيان مقتضب:

أستون فيلا يؤكد أن إيمي بوينديا تعرض لإصابة قوية في أربطة الركبة.

لاعب الوسط تعرض لهذا الضرر خلال مران الأمس -الأربعاء- وخضع لفحوصات طبية.

وسيبقى بوينديا تحت الملاحظة الطبية تمهيدا لفحص آخر مع متخصص في علاج الركبة.

وتشير أغلب التقارير الإعلامية إلى إصابته في الرباط الصليبي.

على الجانب الآخر صرح أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عن الحالة، كاشفا أن فترة غياب اللاعب ستكون مطولة.

وقال إيمري في تصريحات إعلامية نقلتها بي بي سي: "إنها إصابة تمتد لـ 6 أو 7 أو 8 أشهر".

وأضاف "إنها لحظة صعبة له، ولكننا نريد اللعب يوم السبت بعقلية الفوز أجله".

ويفتتح أستون فيلا مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى.

وظهر الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عاما بشكل جيد في الفترة التحضيرية، حيث سجل 3 أهداف.

وكان يعد صفقة انتقال قياسية للنادي حين وصل في 2021 مقابل 33 مليون جنيه استرليني قادما من نورويتش سيتي.