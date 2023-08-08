ديلي ميل: إصابة هويلوند أكبر مما كان متوقعا.. لن يستطيع لعب مباراتين في أسبوع

يبدو أن جمهور مانشستر يونايتد سوف ينتظر لوقت أكثر مما كان متوقعا لرؤية راسموس هويلوند مهاجم الفريق الجديد يشارك في المباريات.

راسموس هويلوند النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن فحص الرنين المغناطيسي الذي خضع له اللاعب الدنماركي كشف عن نقطة ساخنة في ظهره والتي ستجعله يستجيب للإجهاد بسهولة ما يؤدي لإصابات أقوى فيما بعد.

وأوضحت مصادر طبية من خارج يونايتد للصحيفة الإنجليزية أن إصابة هويلوند تتطلب إدارة دقيقة بعناية وذكرت أنه من غير المرجح أن يتمكن من لعب مباراتين في أسبوع واحد لفترة خوفا من تطور إصابته وغياب أطول عن الملاعب.

وأوضح التقرير أنه عادة يعاني الرياضيون الذين يعملون بأحمال كبيرة في سن صغير من تواجد تلك النقاط الساخنة والتي تستجيب للإجهاد بسهولة.

وكان يونايتد أعلن غياب هويلوند عن مواجهة ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وأكد أن إصابته ليست خطيرة.

وانضم هويلوند إلى يونايتد قادما من أتالانتا مقابل 83 مليون يورو.

وقدم يونايتد لاعبه الجديد قبل مواجهة لانس الودية السبت الماضي في ملعب أولد ترافورد.