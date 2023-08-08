رومانو: تمت.. ديفيد رايا من برينتفورد إلى أرسنال

أتم أرسنال اتفاقه مع برينتفورد للتعاقد مع حارسه ديفيد رايا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الثلاثاء أن أرسنال استطاع التوصل لاتفاق مع برينتفورد بعدما أتم اتفاقه على بنود التعاقد الشخصية مع الحارس.

وأوضح رومانو أنه يجرى حاليا إعداد الوثائق والعقود الخاصة بالصفقة مع حجز الكشوفات الطبية الأسبوع الجاري.

وأكد رومانو أن ديفيد رايا أراد فقط الانتقال إلى أرسنال.

وسوف تكلف الصفقة خزائن أرسنال ما يصل لـ30 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يواقع اللاعب على عقد يربطه بأرسنال حتى صيف عام 2028.

الحارس صاحب الـ27 عاما من ناشئي كورنيلا الإسباني وانتقل إلى بلاكبيرن في 2012 وأعير إلى ساوثبورت.

وانتقل في 2019 إلى برينتفورد حيث أصبح حارسا أساسيا.

ومع برينتفورد خاض رايا 161 مباراة استقبل خلالهم 162 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 54 مرة.

وخلال الصيف الجاري ضم أرسنال كل من كاي هافيرتز وديكلان رايس ويوريان تيمبر.