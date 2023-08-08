كرة طائرة - مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين بعد إقصاء كولومبيا

حسم منتخب مصر للناشئين تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما بعد إقصاء كولومبيا.

وتغلب ناشئو الفراعنة على كولومبيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة مثيرة.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 25-21، قبل أن تعادل كولومبيا النتيجة بـ 25-20.

وشهد الشوط الثالث صحوة مصرية بتقدم بنتيجة 25-16 ليتقدم بشوطين مقابل شوط واحد.

وكان الشوط الرابع أكثر أشواط المباراة إثارة وتقدم منتخب كولومبيا قبل أن يعود الفراعنة في النهاية ويتعادل 24-24.

وحسم منتخب الناشئين الشوط الرابع بنتيجة 30-28 ليحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

ويتواجد منتخب مصر بين الثمانية الكبار للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته.

وكانت أفضل نتيجة حققها منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين تحقيق المركز الرابع مرتين.

وكانت آخر مرة تواجد فيها منتخب مصر في ربع النهائي عندما حقق المركز الرابع في نسخة 2019.

وحصد منتخب مصر المركز الثاني عشر في النسخة الماضية عام 2021 والتي كانت في إيران.