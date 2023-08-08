رامي عباس يرد مجددا على تفكير صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح وألفونسو دافيز - ليفربول ضد بايرن

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح على بعض التقارير التي تشير لتفكير محمد صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي مستقبلا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وارتبط اسم صلاح بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي بعرض قياسي. (طالع التفاصيل)

وأشار تقرير لموقع "Anfield Edition" أن صلاح بنسبة 100% متفتح للانتقال للدوري السعودي في المستقبل، حيث يريد الانتظار لرؤية المشروع قبل اتخاذ قراره العام المقبل.

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وأكمل التقرير أن صلاح لا زال مستمر مع ليفربول وأن باب الانتقال مغلق الصيف الجاري.

وجاء رد رامي عباس: "لم نناقش هذا الأمر أنا أو محمد مع أي شخص".

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في وقت سابق: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا الموسم، فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما ليفربول".

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فأن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

وخاض صلاح 305 مباراة مع ليفربول منذ انضمانه إلى الفريق وسجل 186 هدفا وصنع 79 آخرين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري السعودي
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