الرياضية: بسبب وداع كأس العرب.. اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته لضم محمد صلاح براتب خيالي

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام - محمد صلاح

دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات جادة من أجل ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح بعد صدمة الخروج من ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وودع اتحاد جدة منافسات البطولة العربية للأندية بعد الخسارة من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

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وأشار تقرير صحيفة الرياضية السعودية إلى تأكيد وجود مفاوضات جادة بين اتحاد جدة ومحمد صلاح خلال الفترة الحالية.

وكشف التقرير وفقا لمصدر مقرب من اللاعب أن هناك مفاوضات بالفعل بين الطرفين ولكن رفض المصدر الحديث عن تفاصيل أخرى.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فأن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

وكان اتحاد جدة قد ضم فابينو نجم وسط ليفربول في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يفتتح مشواره مع الفريق السعودي خلال شهر أغسطس الجاري.

وخاض صلاح 305 مباراة مع ليفربول منذ انضمانه إلى الفريق وسجل 186 هدفا وصنع 79 آخرين.

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