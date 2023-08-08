تشيلسي يعلن غياب مهاجمه الجديد لفترة طويلة

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو مهاجم منتخب فرنسا

من المتوقع أن يغيب كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي الجديد لمدة طويلة بسبب الإصابة.

ويدخل تشيلسي مواجهة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل بدون مهاجمه الجديد.

وأوضح النادي في بيان: "تعرض نكونكو لإصابة في الركبة مما سيؤدي إلى استبعاد المهاجم الفرنسي لفترة طويلة".

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وأضاف البيان "خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لعملية جراحية وسيبدأ الآن برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي بالنادي".

فيما ذكرت جريدة ديلي ميل أن نكونكو سيغيب لمدة شهرين، فيما أوضحت تقارير أخرى أن الغياب سيستمر لنحو 4 أشهر.

وأصيب الفرنسي في الغضروف المفصلي لركبته في مباراة ودية ضد بروسيا دورتموند قبل أيام.

نكونكو الذي انضم إلى تشيلسي هذا الصيف قادما من لايبزيج سجل 3 أهداف خلال 5 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

اللاعب الفرنسي وقع على عقد يربطه بتشيلسي لمدة 6 مواسم، الصفقة قد كلفت البلوز 60 مليون يورو.

ولعب نكونكو مع لايبزج منذ عام 2019 بعد انتقاله للفريق قادما من باريس سان جيرمان.

صاحب الـ 25 عاما لعب مع لايبزج 172 مباراة خلال 4 مواسم وتمكن من تسجيل 70 هدفا وصناعة 56 آخرين.

وخلال موسمه الأخير مع لايبزج سجل نكونكو 23 هدفا وصنع 9 في 36 مباراة.

وتوج نكونكو مع لايبزج بلقب كأس ألمانيا مرتين كما حصل على جائزة أفضل لاعب الدوري الألماني في الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

ويملك نكونكو 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول ولم يسجل أي هدف خلالهم ولكن تمكن من صنع هدفين.

كريستوفر نكونكو تشيلسي ليفربول
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